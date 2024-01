Controlli dei carabinieri durante le feste | patenti | assicurazioni e hashish

Leggi su anteprima24

(Di martedì 2 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNel corso della settimana che precede la festività del Capodanno, su disposizione del comando provincialedi Benevento, i militari della compagnia del capoluogo, nell’ambito dei predisposti servizi di controllo del territorio in tutta la giurisdizione volti a prevenire la consumazione dei reati in genere e contrastare il fenomeno del consumo e spaccio degli stupefacenti, hanno intensificato i servizi di controllo alla circolazione stradale con l’obiettivo di incrementare il senso di sicurezza dei cittadini sia nell’ultima parte del 2023, sia per assicurare un sereno inizio per l’anno appena iniziato. In tale quadro sono stati effettuati 40 servizi preventivi con l’impiego di 80 militari che hanno complessivamente controllato 356 veicoli ed identificato 545 persone. Nello specifico un documento è stato ritirato per guida con ...