Contrasto allo spaccio di stupefacenti | arrestato dai carabinieri

(Di martedì 2 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNella mattinata del 29 dicembre, a Nocera Inferiore (Sa), idel Nucleo Operativo e Radiomobile del locale Reparto Territoriale hanno, in flagranza di reato, G.G., per detenzione ai fini didi sostanza stupefacente. Ihanno rinvenuto all’esito di perquisizione domiciliare e personale dell’indagato, svolta durante un servizio di controllo dinamico del territorio, 3 gr. di cocaina nonché materiale per il confezionamento e la somma in contanti di euro 580,00, verosimilmente provento dell’attività illecita. E’ stata disposta per l’uomo la traduzione presso la casa circondariale di Salerno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.