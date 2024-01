Conti pubblici | nel 2023 fabbisogno statale 108 | 7 miliardi

(Di martedì 2 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il mese di dicembresi è chiuso con undel settorestimato, in via provvisoria, in 500 milioni (il corrispondente valore di dicembre 2022 era di 3.335 milioni). Lo rende noto il ministero dell’Economia e delle Finanze.Ildel settoredell’annosi stima pari a circa 108.700 milioni rispetto a quello del 2022 pari a 67.026 milioni, in leggero miglioramento rispetto alle stime contenute nella nota di aggiornamento al Def. – Foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Una proiezione del think tank Bruegel mostra come Roma sia chiamata a una stretta fiscale senza precedenti nei prossimi anni. In cambio del sì, ... (huffingtonpost)

Il fabbisogno del settore statale dell'anno 2023 si stima pari a circa 108,7 miliardi di euro, in aumento di 41,7 miliardi rispetto a quello del 2022 (67 mld). Lo comunica il Mef in una nota. ROMA (ITALPRESS) – Il mese di dicembre 2023 si è chiuso con un fabbisogno del settore statale stimato, in via provvisoria, in 500 milioni (il corrispondente valore di dicembre 2022 era di 3.335 milion ... Roma, 2 gen. (Adnkronos) - Il fabbisogno del settore statale dell'anno 2023 si stima pari a circa 108,7 miliardi di euro, in aumento di 41,7 miliardi rispetto a quello del 2022 (67 mld). Lo comunica i ...