CONOSCO UN POSTO anch’io

(Di martedì 2 gennaio 2024) Se vi capita di fantasticare di essere il critico di una guida gastronomica o se, molto più semplicemente, sentite il bisogno di tenere traccia in un unico(per una volta non digitale) delle vostre esperienze, queste pagine sono un invito a farlo! Il taccuino è suddiviso in tre sezioni. La prima, più corposa, è dedicata a una passione che sicuramente abbiamo in comune: mangiare e bere. A volte bene, altre benissimo, altre ancora non così bene, anzi. Usatela per appuntare pasti memorabili, colazioni da sogno o cene speciali. Ma anche esperienze molto meno soddisfacenti, che dopotutto fanno parte del ‘gioco’. La seconda sezione, invece, è pensata per aiutarvi a ricordare tutti i luoghi che vi hanno fatto battere il cuore, che siano parchi cittadini o librerie ben fornite, negozietti scovati in vacanza, oppure una mostra che avete visitato di recente o una gita ...