Confindustria | Cdp | Rai | Fs | Acri | poltrone in scadenza | chi sale e chi scende

(Di martedì 2 gennaio 2024) Nomine, incarichi,: in una parola, potere. Il gran ballo è iniziato, Affaritaliani.it da mesi vi sta raccontando che cosa si muove nei palazzi che contano, tra il governo che vuole dare un'ulteriore accelerata al suo personale spoil system e gli stakeholder di diverse fazioni che cercano di piazzare questo e quello. Le partite di quest'anno sono meno numerose di quelle del 2023, quando Eni, Enel, Leonardo, Terna e Poste hanno visto il loro valzer di. Ma non per questo meno importanti: Cassa Depositi e Prestiti, Rai, Ferrovie, l'dovranno cambiare volto. O forse no. Vediamo che cosa si muove, che cosa dicono i barometri che stanno registrando cambi di pressione e improvvisi sbalzi meteorologici.