Confindustria | Cassa Depositi e Prestiti | Rai | Fs e Acri Le poltrone in scadenza nel 2024 Chi sale e chi scende

(Di martedì 2 gennaio 2024) Nomine, incarichi,: in una parola, potere. Il gran ballo è iniziato, Affaritaliani.it da mesi vi sta raccontando che cosa si muove nei palazzi che contano, tra il governo che vuole dare un’ulteriore accelerata al suo personale spoil system e gli stakeholder di diverse fazioni che cercano di piazzare questo e quello. Le partite di quest’anno sono meno numerose di quelle del 2023, quando Eni, Enel, Leonardo, Terna e Poste hanno visto il loro valzer di. Ma non per questo meno importanti:, Rai, Ferrovie, l’dovranno cambiare volto. O forse no. Vediamo che cosa si muove, che cosa dicono i barometri che stanno registrando cambi di pressione e improvvisi sbalzi meteorologici. Segui su affaritaliani.it

... Aigi (associazione nata da una scissione inTaranto, a cui aderiscono numerose ditte ... Se l'8 gennaio non accadrà nulla dovremo messere inintegrazione i nostri dipendenti, già ...... come Ferrovie dello Stato,Depositi e Prestiti e Rai. Ma non solo. Sta per entrare nel vivo anche la corsa per il rinnovo del vertice diper l'elezione del nuovo presidente. ...Sono 494 le imprese associate a Confindustria Alto Adige. Nel bilancio sociale 2023 sono stati raccolti dati e numeri relativi al contributo che ogni giorno danno al benessere sociale ed economico del ...Cassa Depositi e Prestiti e Rai. Ma non solo. Sta per entrare nel vivo anche la corsa per il rinnovo del vertice di Confindustria per l’elezione del nuovo presidente. Nomine di peso, dunque, per ...