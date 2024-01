Confesercenti Avellino | Marinelli | “2024 all’insegna dell’incertezza”

(Di martedì 2 gennaio 2024) Giuseppe, presidente: “Preoccupa l’erosione dei risparmi che hanno sostenuto i consumi in questo periodo di festività” Aprire un negozio è diventata una missione impossibile e fare concorrenza alla grande distribuzione e al mercato del web accellera la chiusure delle imprese nel commercio e fa crollare la nascita di nuove attività. Il Presidente della, Giuseppe, non è pessimista ma semplicemente analizza con realismo lo scenario economico della provincia di. Che poi è la fotografia esatta di quello che accade anche nel resto d’Italia. Nel 2023, secondo, hanno aperto circa 20 mila attività nel comparto a livello nazionale. ...

