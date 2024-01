Conferenza a Siena di Christian Greco | direttore del Museo Egizio di Torino

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 2 gennaio 2024)– “Ile le sfide del futuro: ricerca, inclusione e transizione digitale” è il titolo della lectio magistralis chedeldi, terrà il prossimo 15 gennaio alle ore 10 presso l’Auditorium del Santa Chiara Lab dell’Università di, via Valdimontone 1 a. Già ospite delle giornate L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Come scegliere l’Università giusta Tombe egizie, la storia nel profumo dei reperti Due piramidi riaperte in Egitto dopo oltre mezzo secolo Siglato accordo fra l’Istituto Universitario Europeo e l’Università diArrivata a ...