Conduttore annuncia | “Nel 2028 mi ritirerò dalla tv”

(Di martedì 2 gennaio 2024) In attesa del ritorno di Che Tempo Che Fa dopo le vacanze natalizie (chiuso con una media del 10,4% di share posizionandosi come miglior programma di sempre nella storia di Warner Bros Discovery), il suoFabio Fazio fra le pagine del Corriere della Sera ha tirato le somme eto la pensione. “Se c’è una regola che ho imparato da Carlo Freccero è che un anno di televisione equivale a sette anni di un uomo. Quindi mi aspettano, facendo i conti, altri 28 anni di lavoro in tv”. Ergo, neldirà addio al suo pubblico. Ilha poi commentato la nuova regola del Festival di Sanremo che secondo i media sarebbe stata fatta “contro di lui”. “Con la Rai spero si torni presto a rapporti normali. Vedo un nuovo regolamento a Sanremo nel quale scrivono che nei tre giorni successivi alla chiusura del ...

Anno nuovo, annuncio nuovo. Amadeus all'interno del Tg1 delle 13.30 ha ufficializzato alcuni ospiti della prossima edizione del Festival di Sanremo 2024. Il direttore artistico edella kermesse ha confermato che, come da tradizione, saranno 3 i palchi: quello del Teatro Ariston, quello di Piazza Colombo e quello a bordo di una delle navi Costa Tra i nomi, Amadeus ha ...... nella terza serata invece sarà la volta del cantante italiano Bresh ; sul palco di Costa Smeralda, nella quarta serata, Gigi D'Agostino , dj, produttore discografico eradiofonico. A ...Al Festival di Sanremo 2024 ospiti grandi dg come Gigi D'Agostino e Bob Sinclair. Ecco quando e in che giorno si esibiranno dalla nave da crociera.Dopo tanta attesa per Clizia Incorvaia è arrivato il momento di sposare Paolo Ciavarro. Il conduttore le ha fatto la proposta a Capodanno.