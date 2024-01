Concorso scuola 2024 | per i docenti c’è tempo fino al 9 gennaio per candidarsi Per i dirigenti scolastici due scadenze | 17 gennaio ordinario e 27 gennaio riservato

Per gli aspiranti docenti, i bandi sono due: quello per diventare docente delladell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno e ilper diventare docente della...Italiana di pesca a mosca - 'L'arte della pesca la pesca nell'arte' - 5.817,06 euro - ... 10.000,00 euro - 24,50 Intercral abruzzo asd XXIX Edizione Mostrad'Arte A. Rocchi '...Il mese di gennaio è ricco di scadenze per i concorsi nel mondo della scuola. Scadono infatti i termini per presentare domanda per le due procedure concorsuali per docenti, per i concorsi per ...Il 9 e il 17 gennaio stop alle domande per le due selezioni per prof e per i dirigenti scolastici. Possibile candidarsi come commissari ai concorsi per insegnanti ...