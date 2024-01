Concorso ordinario dirigenti scolastici | il 2023 24 non vale per il servizio Diplomati Isef ancora esclusi

In vista della Mobilità a.s. 2024 /25, i docenti interessati, in particolare gli assunti in ruolo e coloro che hanno ottenuto il trasferimento negli ... (orizzontescuola)

...i concorsi per dirigenti scolastici (e riservato), nonché per candidarsi come commissari ai concorsi per insegnanti. Concorsi docenti Per gli aspiranti docenti, i bandi sono due:...Il corso di preparazione alla prova scritta per scuola dell'infanzia e primaria Su questi argomenti il corso Conoscenze pedagogico - didattiche di base del docenteinfanzia e ...Il 2024 segna un momento cruciale per i docenti precari di religione cattolica. Si avvicina la pubblicazione del tanto atteso bando di concorso riservato, destinato a stabilizzare migliaia di insegnan ...Il Ministero della Pubblica Amministrazione, con un DPCM, ha autorizzato l'incremento significativo dei posti disponibili per il concorso ordinario del personale docente.