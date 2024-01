Concetta Russo uccisa a Capodanno | il nipote confessa | «Pensavo che la pistola fosse scarica» Cosa è successo dopo lo sparo

(Di martedì 2 gennaio 2024) Era convinto che laGaetano Santaniello, arrestato per la morte di sua zia, morta la mattina diall’ospedale Cardarelli di Napoliessere stata colpita da un proiettile la notte di San Silvestro. Santaniello ha ammesso ai carabinieri di aver usato l’arma durante i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno, quando si trovava con la famiglia nella sua casa di Afragola. Ma ha detto che il colpo è partito per errore. Come ha confermato il comandante del Nucleo investigativo dei carabinieri di Castello di Cisterna, Andrea Coratza, l’uomo ha spiegato di aver comprato l’arma, una Beretta modello 84F, poco prima di, ma non ha ancora rivelato da chi e dove. Santaniello si trova ora in carcere con ...

Il proiettile era partito accidentalmente da una pistola rubata. C'è un fermo per la morte di, la donna uccisa ad Afragola (Na) da un proiettile mentre stava festeggiando il Capodanno in casa con la sua famiglia. Si tratta del nipote della donna, un 47enne, che avrebbe fatto ...Sarebbe stato il nipote ad esplodere accidentalmente il colpo di pistola che è stato fatale per, la 55enne di Afragola, residente da anni in provincia di Milano. Capodanno, donna morta per un colpo di pistola ad Afragola: fermato nipote Al termine di serrate indagini coordinate ...Il 47enne, deteneva illegalmente la pistola ritrovata fra le sterpaglie al cimitero di Afragola. Nell'appartamento di via Plebiscito 70, sono stati rinvenuti un chilo e mezzo di esplosivi artigianali, ...E' stato arrestato con l'accusa di omicidio colposo, porto abusivo di armi in luogo pubblico e ricettazione il 46enne Gaetano Santaiello. Secondo ...