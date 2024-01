Concetta Russo | arrestato il nipote della donna uccisa a Capodanno

(Di martedì 2 gennaio 2024), è statoilla notte del primo gennaio alle porte di Napoli, durante i festeggiamenti per il nuovo anno., svolta nelle indagini: il colpo di pistola è partito dalLa 55enne ferita alla testa da un colpo di pistola partito accidentalmente, era stata trasportata in condizioni gravissime all’ospedale Caldarelli di Napoli dove si è spenta poche ore dopo: laresidente a Milano da anni si trovava in vacanza ad Afragola, lascia il marito e due figli. Il nucleo dei Carabinieri di Casoria avrebbe individuato ilreo di omicidio colposo, porto abusivo di arma ...

Questa notte a Casoria (Napoli) i carabinieri hanno fermato un 46enne indiziato dell'omicidio di, la 55enne uccisa nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio da un colpo di pistola ad Afragola . L'uomo è indiziato per i reati di omicidio colposo, porto abusivo di arma in ...Per la morte di, 55enne di Afragola morta per un colpo di pistola partito in casa durante la notte di Capodanno, è stato fermato il nipote 46enne della donna. Un provvedimento di fermo nell'ambito ...Questa notte a Casoria (Napoli) i carabinieri hanno fermato un 46enne indiziato dell'omicidio di Concetta Russo, la 55enne uccisa nella notte tra ...L'uomo avrebbe ammesso le sue responsabilità oltre 15 ore dopo la morte della zia e ha fatto ritrovare l'ama, rubata a Milano. Forse si sentiva braccato per l'esame dello stube, nonostante fosse coper ...