“Con tutto il cuore” Reazione a Catena | il discorso di Marco Liorni al suo pubblico fa commuovere

Leggi su tuttivip

(Di martedì 2 gennaio 2024) Giusto qualche ora fa si è ufficialmente conclusa l’ultima stagione di, uno dei telequiz più amati degli ultimi anni. Nell’ultima settimana di messa in onda c’è stato il Torneo dei Campioni. Non è mancata la commozione di tutti per il congedo di. La sfida finale dei Dai e Dai e i Tre e Lode. La competizione si è percepita fino all’ultimo in quel di Rai 1. Iltra l’altro sapendo che, a partire da questo nuovo anno, non sarà più al timone di, il programma che in questi anni, dal 2019, gli ha regalato molto. Come è finita tra i Dai e Dai e i Tre e Lode ed i cambiamenti in vista. A partire da quest’oggi, al comando dello storico L’eredità ci sarà, come si ...