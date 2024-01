Con l’estratto di ruolo non si fallisce più | le ultime novità

Leggi su informazioneoggi

(Di martedì 2 gennaio 2024) Un decreto del giudice spiega che, in tema di ammissione al passivo fallimentare dei crediti tributari, non bastadi. Il cd. passivo fallimentare attiene alla somma complessiva delle obbligazioni finanziarie e delle passività gravanti su un’azienda che si trova in stato di fallimento. In altre parole il passivo fallimentare consiste nell’importo totale delle sue responsabilità finanziarie, compresi debiti, prestiti non ripagati, obbligazioni e differenti impegni finanziari. Passivo fallimentare e crediti tributari, un interessante provvedimento (Informazione Oggi)Ebbene, recentemente su questi temi è intervenuto un decreto del Tribunale di Nola, la cui motivazione merita qualche considerazione. Ciò in quanto – con detto provvedimento – si afferma che, in riferimento all’ammissione al passivo fallimentare dei crediti tributari, non ...