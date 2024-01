Compleanno storico per Il Tempo | ottant' anni al fianco dei lettori

Leggi su iltempo

(Di martedì 2 gennaio 2024). Con il 2024 arriva unper Il. Quel nastro tricolore che da oggi trovate sulla testata è un piccolo simbolo per celebrare il traguardo che, come tutti i traguardi, rappresenta un inizio. Dal 1944 è cambiato tutto più volte ma Ilha saputo sempre raccontare le stagioni che si sono susseguite, cambiando a sua volta. Come e con il Paese ha affrontato battaglie e difficoltà ed è stato in prima linea con la chiarezza delle proprie posizioni e la fermezza dei propri valori. Abbiamo salutato il 2023 sentendoci impartire lezioni di stile e giornalismo da chi non ha il primo e improvvisa ormai il secondo, ma sappiamo bene quanto i maestri di purezza la cerchino in casa altrui e la nascondano nella loro. Noi continueremo a raccontare quanto accade ...