(Di martedì 2 gennaio 2024) Tutte le statistiche presenti nel pezzo sono fornite da Statsbomb. IQ Soccer è lo strumento essenziale per gli analisti, i giornalisti e gli scommettitori professionisti di tutto il mondo. Ieri sera ilha battuto ildi xG in una singola partita di Premier League: 7.53 secondo l’account xG philosophy, 6.90 secondo il nostro fornitore di dati Statsbomb. Ilha vinto la partita, chiaramente, anche perché il Newcastle ne accumulati solamente 0.70, e se i “Reds” non avessero vinto si sarebbe trattato probabilmente della più bruciante sconfitta della capacità predittiva di questo modello. Facendo un paragone italiano, non so se ricordate quella partita in cui l’Atalanta è arrivata a 5.7 npxG contro l’Empoli senza far gol. Era la stagione 2018/19. Ilha vinto 4-2 e la partita è stata ...