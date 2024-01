Come fare screenshot su Pc | Mac e telefoni iOS e Android aggiornamento 2 GENNAIO

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 2 gennaio 2024) Ultime notizie Eccounosu pc, mac, ios o: guida semplice alla portata di tutti Loè diventato una pratica molto comune nella vita quotidiana, sia per motivi personali che professionali. Essere in grado di catturare l’immagine di ciò che si vede sullo schermo può essere molto utile per mostrare un’informazione importante o semplicemente condividere un’immagine con amici e colleghi. Esistono diversi modi perunoa seconda del dispositivo che si sta utilizzando. In questo articolo vedremounosu PC, su dispositivi iOS e su, con tutte le istruzioni passo dopo passo per rendere questa operazione facile e veloce per ...