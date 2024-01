Coltellate al collo | attentato choc al leader dell' opposizione sudcoreana

Leggi su iltempo

(Di martedì 2 gennaio 2024) IlLee Jae-myung è stato accoltellato alda un uomo non identificato durante una visita nella città sud-orientale di Busan. Lee, capo del principale partito d', il Partito Democratico, è stato subito portato in ospedale. La polizia ha assicurato che era cosciente, ma al momento le sue condizioni di salute non sono note. L'aggressione è avvenuta mentre Lee attraversava una folla, dopo aver terminato un tour del sito del nuovo aeroporto a Busan. L'aggressore, fingendosi un sostenitore, gli si è avvicinato dicendo di volere un autografo, e poi lo ha pugnalato alcon un coltello. Lee è caduto a terra mentre una persona gli si è avvicinata premendogli un fazzoletto per fermare l'emorragia. L'aggressore è ...