Colosseo | Foro e Uffizi i musei più visitati a Capodanno 

(Di martedì 2 gennaio 2024) AGI - Folla di visitatori a Capodanno per i maggiorie luoghi d'arte italiani con ai primi posto ile ila Roma e glia Firenze. Questi i dati provvisori relativi alle aperture del 31 dicembre 2023 e 1 gennaio 2024: Parco archeologico del- Anfiteatro Flavio 36.554; Parco archeologico delRomano e Palatino 18.851; Gallerie degli- Gli14.878; Parco archeologico di Pompei 10.080; Pantheon 8.260; Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo 7.666;Reali di Torino 5.306; Galleria Borghese 3.474; Gallerie degli- Palazzo Pitti 3.192 (solo 31/12). Villae - Villa D'Este 2.724; Museo archeologico nazionale di Napoli 2.575; Palazzo Ducale ...

Roma si veste a festa per celebrare l'arrivo del nuovo anno con i fuochi d'artificio sul Colosseo e sul Foro Romano, uno spettacolo che esalta la bellezza della città. Tra i punti migliori dove ...Il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha visitato oggi, 1 gennaio 2024, il Parco Archeologico del Colosseo. Accompagnato dalla Direttrice Alfonsina ...