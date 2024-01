Colonialismo | le esperienze di Francia e Olanda nell’analisi dell’amb Serpi

Leggi su formiche

(Di martedì 2 gennaio 2024) Lae l’evoluzione dell’esperienza coloniale della “latinità” Ilfrancese naviga poco e cammina molto. Questo potrebbe essere in estrema sintesi il giudizio su una storia coloniale che vede laimpegnata nei grandi spazi territoriali del Nord America, ma soprattutto in Africa e in Asia, senza un effettiva affermazione sulle grandi rotte marittime dell’Atlantico e del Pacifico. In Nord America i francesi ampliano il loro controllo su vaste estensioni territoriali fin dagli inizi del 1600, ma il loro approccio è fondamentalmente diverso sia rispetto al modello spagnolo che a quello britannico. Si fonda sostanzialmente su una alleanza con le popolazioni indigene, a differenza di spagnoli e inglesi, ma, rispetto a questi ultimi, non è in grado di mettere in campo un effettivo controllo dei territori conquistati ...