Clinicamente morta per 24 minuti | donna di 39 anni col Covid torna in vita | “Ho sentito una forte sensazione di pace”

(Di martedì 2 gennaio 2024) Il cuore dellaaveva smesso di battere per 24. Grazie però alla tempestività dell’intervento, prima del marito e poi dei paramedici, Lauren, questo il nome delladi 39che vive in Virginia, ha ripreso conoscenza sperimentando una sorta di “resurrezione”. Alla base dell’arresto cardiaco, si pensa sia stato il. Ricostruiamo l’episodio Il fatto è stato riportato dal Mirror. Lauren soffre dadi epilessia che cura con alcuni farmaci. Quando viene colta da un arresto cardiaco, si trova in casa. La sua fortuna è che è presente anche il marito che, vedendola poco dopo immobile sul pavimento, si appresta immediatamente a esercitarle un massaggio cardiaco. Il corpo di Lauren appare sempre più bluastro e la situazione non accenna a migliorare, per cui il marito ...

