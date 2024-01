Civitavecchia | “La befan vien…alla Borgata!” | l’evento imperdibile

Leggi su ilfaroonline

2 GENNAIO 2024 – Il delegato del Sindaco alla Borgata Aurelia, Daniele Lucarelli, comunica che sabato 6 gennaio 2024 l'amministrazione comunale – con il sindaco Ernesto Tedesco e l'assessore al Turismo Simona Galizia – dedicherà una giornata a tutti i bambini con"Laa vien… alla": teatro dei burattini, artisti circensi, bolle di sapone e giostre animeranno il giorno di festa per le strade del quartiere alle ore 11,45 della mattina, e alle 15,30-16,30-17,30 del pomeriggio (in caso di maltempo sarà a disposizione l'oratorio della chiesa di San Pietro). Direttore artistico Giulio Castello, organizzazione a cura di MP Service di Marco Patrizi.