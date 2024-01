Cittadinanza onoraria al ministro Piantedosi | via libera dalla Giunta comunale

Il Comune di Avellino conferirà laal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Su proposta del sindaco, Gianluca Festa, la giunta di Palazzo di Città ha deliberato l'importante riconoscimento al capo del Viminale,...Sono giunte poi anche le parole del sindaco di Colosimi , che l'attende come ospite per conferirle la. Ha affermato che di lei sono tutti orgogliosi.Marciano Casale, originario di Taurasi, oggi è un docente in quiescenza che continua ad esprimersi attraverso la poesia e conserva con ciascun ex alunno un legame indelebile ...Senza le barriere digitali che impediscono la fruizione libera di notizie, inchieste e approfondimenti. Se approvi il giornalismo senza padroni, abituato a dire la verità, la tua donazione è un aiuto ...