Cinque mesi prima sui quotidiani | Ferragni legge i giornali?

(Di martedì 2 gennaio 2024) A Roma iI fallimento dell'ordinanza comunale di Roberto Gualtieri contro i «botti» di fine anno è stato clamoroso: nemmeno il primo cittadino milanese Beppe Sala, uno che ha dato innumerevoli prove di «fantasia al potere», si è cimentato in una simile impresa. «È come voler tappare una diga che perde acqua con un dito, magari il mignolo», secondo il commento di alcuni esponenti dello stesso Pd romano di cui fa parte Gualtieri. Altri hanno affermato che «questa cosa ricorda il tizio che in un passato governo diceva di aver sconfitto la povertà», per finire con chi vede «un accordo di alto livello con chi voleva creare il reato di negazionismo climatico». E tutto si è tradotto in una perdita di tempo per gli uffici, per scrivere un testo che chiunque sapeva destinato al cestino dell'immondizia: anche perché, a tre giorni dal Capodanno, tutti avevano già acquistato quei «petardi, botti e ...