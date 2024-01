Cinque cibi detox per cominciare l’anno in bellezza

Leggi su amica

(Di martedì 2 gennaio 2024) Zendaya – Getty Images Le Feste sono un condensato di film iconici, da guardare e riguardare, libri, divano, amici, parenti e cibo. Tanto cibo, troppo cibo. La sensazione di pienezza e gonfiore perdura senza soluzione di continuità dalla mattina alla sera e poi la notte e fino al mattino dopo. Vita natural durante, per ogni giorno di questi giorni speciali. E se avere qualche chilo in più addosso, accumulato durante i pranzi e le cene e gli aperitivi e le merende con amici, colleghi e famiglia, non costituisce certo un problema, la sensazione di sentirsi appesantiti e gonfi può causare disagi. Per questo, è importante usare l’astuzia e usare metodi efficaci per dimagrire e per alleggerirsi. Azioni che hanno un’efficacia immediata: come alimentarsi conpost abbuffata e restare parentesi temporali precise senza ingerire cibo. Ovviamente, ...