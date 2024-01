Cina | Xizang | attivato maggior parco eolico ad altissima quota del mondo

Leggi su romadailynews

(Di martedì 2 gennaio 2024) Lhasa, 02 gen – (Xinhua) – Un progetto di energia eolica su larga scala, situato a un’altitudine media di 4.650 metri e con una capacita’ installata totale di 100 megawatt, e’ entrato in funzione ieri nella Regione autonoma sud-occidentale cinese dello. Secondo il CHN Energy Investment Group (CHN Energy), il gruppo di 25 turbine eoliche a Nagqu dovrebbe fornire circa 200 milioni di chilowattora di elettricita’ all’anno, risparmiando circa 60.000 tonnellate di carbone standard e riducendo le emissioni di anidride carbonica di circa 160.000 tonnellate. Nonostante le difficili condizioni causate dall’alta, il progetto e’ stato completato in piu’ di 260 giorni per un investimento di 640 milioni di yuan (circa 90,36 milioni di dollari). La costruzione e il funzionamento del...