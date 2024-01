Cina | robot per il rifornimento in funzione a Changsha

(Di martedì 2 gennaio 2024) Pechino, 02 gen – (Xinhua) – Dite addio alle lunghe attese alla pompa: unper ile’ stato messo in, in. L’intero processo diviene completato in soli due minuti. Agenzia Xinhua

Hangzhou, 25 nov – (Xinhua) – Un robot che suona il pianoforte e’ in mostra alla seconda Global Digital Trade Expo ad Hangzhou, in Cina . Agenzia ... (romadailynews)

Pechino, 29 nov – (Xinhua) – Un cane robot e’ stato introdotto in un ufficio per la fornitura di energia elettrica a Dongguan, in Cina , per aiuta re ... (romadailynews)

Pechino, 07 dic – (Xinhua) – Una startup tecnologica cinese ha messo in produzione in serie il suo robot umanoide di prima generazione. Agenzia ... (romadailynews)

... già cominciata, dei veicoli autonomi e soprattutto dell'intero comparto degli armamentie ...viene in pratica fatta fallire così il big cinese mette in atto una " fuga tecnologica " verso la......maggiordomi e musica d'altri tempi. Nell'area di Los Angeles. Lucy, un'ottimista giovane ... Nelladegli anni '60, la fatale decisione di una giovane donna si riverbera nello spazio e nel ...Pechino, 02 gen - (Xinhua) - Dite addio alle lunghe attese alla pompa: un robot per il rifornimento e' stato messo in funzione a Changsha, in Cina.Nel suo messaggio, Xi ha affermato che l’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Cina e Stati Uniti è un evento importante nella storia delle relazioni bilaterali e internazionali, ...