Cina | prima grande nave da crociera costruita nel Paese inizia viaggio inaugurale

(Di martedì 2 gennaio 2024) Shanghai, 02 gen – (Xinhua) – Ladadi grandi dimensioniin, l’Adora Magic City, ha lasciato il porto di Shanghai ieri pomeriggio per il suocommerciale, aprendo un nuovo capitolo per l’industria navale e crocieristica del. La, che trasporta piu’ di 3.000 passeggeri, e’ salpata dal Wusongkou International Cruise Terminal di Shanghai e dovrebbe raggiungere le destinazioni turistiche del nord-est asiatico, tra cui il Giappone e la Repubblica di Corea,di rientrare domenica. L’Adora Magic City e’ lunga 323,6 metri, ha un peso lordo di 135.500 tonnellate e puo’ ospitare fino a 5.246 passeggeri in un totale di 2.125 camere per gli ospiti, secondo ...