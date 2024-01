Cina | Pechino | attivita’ invernali ricreative al Palazzo d’estate 1

...e l'impatto delle nuove restrizioni sulle esportazioni di alcuni tipi di macchine in... per quanto limitate, dovrebbero comunque suggerire adi accelerare la propria indipendenza su questo ...Ad Amsterdam in discesa Asml a causa della revoca parziale della licenza all'export indi ... ma in calo quello ufficiale dipiù focalizzato sulle aziende statali). Chiusa per i primi tre ...Puqi (Agenzia Fides) – Cento anni fa, grazie al tenace impegno dell’Arcivescovo Celso Costantini, primo Delegato apostolico in Cina, con il breve Quo christiani di Papa Pio XI fu istituita la Prefettu ...Sembra che Tokio sia disposta a coinvolgere Pechino nei controlli per farrevocare il divieto di importazione dei prodotti ittici in Cina.