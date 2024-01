Cina | monte Changbai | ferrovia alta velocita’ stimola economia di ghiaccio | neve

Pechino, 27 dic – (Xinhua) – Una destinazione ideale per godersi lo splendore dell’inverno: il monte Mangshan , nello Hunan cinese, si trasforma in un ... (romadailynews)

Nanning, 31 dic – (Xinhua) – L’incantevole vista di una Luna piena che sorge sul monte Gupo nel Guangxi, in Cina , e’ stata catturata in un video in ... (romadailynews)

Corrono ancora le banche italiane e in particolaredei Paschi di Siena (+4,7%): il ministro ...3%) a causa della revoca parziale della licenza all'export indi alcune macchine prodotte dal ...... Arturo Vidal, Ivan Perisic, Aleksandar Kolarov e altri) hanno ridotto ilingaggi del club'. ... Zhang, secondo il team legale della CCBA, non possiede alcuna proprietà o immobile ino in ...In Indonesia, il governo ha evacutato più di 2mila residenti colpiti dall'eruzione del Monte Lewotobi Laki-Laki.Dollaro rimbalza, +2% petrolio. Sul Ftse Mib brilla Mps (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 2 gen - I mercati azionari europei stanno rallentando decisamente il passo rispetto alle prime ore di n ...