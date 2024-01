Cina | Jilin | sci serale stimola economia notturna a Capodanno

(Di martedì 2 gennaio 2024) Pechino, 02 gen – (Xinhua) – Quando cala la notte, si accendono le lanterne. Nella provincia nord-orientale cinese dello, molte persone escono di casa e si recano nelle stazioni sciistiche per sciare di notte e festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Poiche’ lo sci notturno diventa sempre piu’ popolare e le stazioni sciistiche vengono costantemente potenziate, l’del ghiaccio e della neve nelloe’ in piena espansione. Agenzia Xinhua

Pechino, 27 dic – (Xinhua) – Un parco forestale nazionale nel Jilin , in Cina , e’ coperto dalla neve, trasformandosi in un pittoresco paese delle ... (romadailynews)

Uno di questi è in scena proprio ora a, nel nord est della, e più precisamente sulle rive del fiume Songhua , uno dei più grandi e importanti corsi d'acqua del territorio che attraversa le ...A causa dell'ondata di freddo, le temperature in alcune parti di Liaoning,, Guizhou e dellameridionale diminuiranno fino a 10 gradi Celsius tra oggi e domani, con alcune regioni nello ...Changchun, 28 dic - (Xinhua) - Turisti scelgono il pesce durante un festival invernale a tema pesca sul lago Chagan nella citta' di Songyuan, nella ...Changchun, 27 dic - (Xinhua) - Uno sciatore stava scendendo la pista prima di fermarsi improvvisamente tra i fiocchi di neve sollevati. E' successo in ...