Ciclocross | niente sospensione per Mathieu van der Poel | una sanzione lieve per l’olandese

(Di martedì 2 gennaio 2024) Il giudizio è arrivato. Ha fatto discutere non poco il gesto divan der, dominatore assoluto del massimo circuito internazionale del. Nel corso dell’ultima tappa di Coppa del Mondo ad Hulst (Paesi Bassi), il campione del mondo in carica è finito nell’occhio del ciclone delle polemiche per la propria condotta. Nel corso dell’ultimo giro, quando si stava producendo nel proprio assolo, van dersi è avvicinato a un gruppo di tifosi e ha lanciato uno sputo. “Mi urlavano continuamente qualcosa. Hanno cominciato già durante la fase di riscaldamento, se fai così è meglio che resti a casa. Ne ho abbastanza dei fischi“, le sue parole a caldo. C’è chi lo ha difeso, come il suo rivale Wout van Aert, che ha criticato gli spettatori per il loro modo poco “appropriato” nel seguire la gara, e chi è rimasto ...

... prima del Mondiale, non abbiamo fatto maiinsieme e anzi eravamo anche su due fronti ... che riporta anche il marchio del Mondiale Gravel, che sarà assegnata ai campioni trevigiani di...medaglie per la nazionale femminile dell'inseguimento, sconfitta al fotofinish dalla Francia ... Quarto posto, insomma, proprio come ai Mondiali junior dia febbraio. "Per me è l'...Il fuoriclasse olandese ha raccontato di essere stato preso di mira da alcuni spettatori durante la gara di ciclocross di Hulst ...COPPA DEL MONDO - Campanello d'allarme per Eli Iserbyt che dopo il ritiro di Hulst ha deciso, in accordo con la sua squadra, di saltare la prima settimana di ...