Ciascuno può fare qualcosa | un’agenda di pace per l’anno che si apre

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 gennaio 2024) Il 2023 si era aperto con la sostituzione della parola “vittoria” alla parola “” in preparazione della “controffensiva” di primavera – col corollario di accuse di filoputinismo a chi metteva in dubbio quella narrazione – e si è chiuso con il fallimento della strategia militare per risolvere il conflitto russo-ucraino, che lascia sul campo una generazione di giovani europei (già in agosto il New York Times stimava complessivamente 500.000 morti), mentre nuove chiamate alle armi si susseguono dall’una e dall’altra parte per continuare una guerra che nessuno può vincere. Come se non bastasse, a questa e alle altre decine in corso nel mondo, si è aggiunta la recrudescenza della guerra in Palestina innescata dalla strage di Hamas del 7 ottobre, alla quale ha fatto seguito il massacro continuo dei civili palestinesi: una vendetta senza fine. Eppure l’avvento della ...