Ciambellone della nonna facile facile | ma altissimo!

(Di martedì 2 gennaio 2024) Ilha un profumo inconfondibile, quello dell’infanzia, quando i pomeriggi trascorrevano pigri e, nelle brutte giornate, il divertimento principale era cucinare con lei! Uova, farina, zucchero, niente burro, niente latte, perfetto quindi per gli intolleranti al lattosio, questo dolce ricorda proprio le torte di un tempo. Altissimo, soffice, spugnoso, per ottenere una resa tanto appagante non dovremo fare altro che montare i tuorli e gli albumi separatamente, fino a renderli spumosissimi. Una volta incorporati poi gli ingredienti secchi ai rossi, potremo unire le due preparazioni. Ma facciamo attenzione a non compromettere la loro consistenza ariosa! Leggera e semplice da preparare, questa ricetta regala sempre grandi soddisfazioni ...

...il pubblico dal vivo e con la stessa cura che mette nella preparazione del suo famoso, ... prima fra tutti la signora Lo Piccolo che ora parlando del marito, ora parlandomoda, ora del ...Quanto al panettone, lo stesso nome forse non è invitante, un po' come "". Io sono tra ... Le altre cose che ho riscoperto/scoperto La minestrina calda , la mela, la bellezzamattina. ...Quando preparo il ciambellone al cacao tutti fanno il bis, non servono uova, latte e burro, un dolce leggero solo 150 Kcal a fetta. Oggi ti suggeriamo una ricetta facile e veloce che puoi preparare a ...Le dosi di questo ciambellone golossisimo, sono per 500 g di panettone, ma se vuoi prepararne di più, basta semplicemente raddoppiare le dosi. In più data la versatilità della ricetta, puoi aggiungere ...