Chiuso per una notte tratto Settebagni – Allacciamento GRA

(Di martedì 2 gennaio 2024) Sulla Diramazione Roma nord della A1 Milano-Napoli, per consentire la rimozione del cantiere di riqualifica delle barriere di sicurezza del viadotto sul fosso ‘Malpasso’ e la realizzazione della segnaletica orizzontale, dalle 21.00 di mercoledì 3 alle 5.00 di giovedì 4 gennaio, saràilcompreso trae l’con il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare di Roma) verso Roma. Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio ‘Salaria ovest’, situata nel suddetto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di, percorrere la SS4 Via Salaria verso Roma e seguire le indicazioni per il G.R.A. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilita’ e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su Sky ...