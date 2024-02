Chirurgia estetica

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di martedì 2 gennaio 2024) Ormai ha pure un nome: turismo medico e sta scoppiando soprattutto in paesi come l'e la Turchia. Il motivo è semplice, si risparmia molto, il prezzo degliper esempio dentistici ma soprattutto estetici, può far risparmiare fino al 50 per cento. Ma c'è sempre un prezzo da pagare, anche sul risparmio. Infatti una inchiesta giornalistica recentemente ha raccolto testimonianze su quali sono i. Il punto è che l'industria del turismo medico non è regolamentata a livello internazionale. Attualmente non esistono dati comparativi sui tassi di complicanze post-procedura. Ma ilo è oggettivo, ossia trovare standard di sicurezza non conformi e medici poco qualificati. GliinPer ogni prestazione si può risparmiare fino al 60% e spesso includono ...