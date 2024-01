Chiara Nasti è incinta? Le segnalazioni e gli indizi sul web

Chiara Nasti continua a far discutere sui social network. Questa volta la moglie di Mattia Zaccagni è finita nel mirino degli haters per il look ... ()

continua a far discutere sui social network. Questa volta la moglie di Mattia Zaccagni è finita nel mirino degli haters per il look sfoggiato a Montecarlo, dove si è recata per ...Negli ultimi giorni il nome diè salito alla ribalta della cronaca rosa per più di un motivo. Il primo è la presunta gravidanza dell'influencer napoletana. Una foto scattata a poche ore dall'inizio del nuovo anno ha ...Ancora una polemica per la moglie di Mattia Zaccagni, seguita sui social network da ben due milioni di follower ...Dalla presunta gravidanza al microdermal infetto, negli ultimi giorni il nome di Chiara Nasti è salito alla ribalta della cronaca rosa in più di una occasione ...