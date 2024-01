Chiara Ferragni | vandalizzato uno dei suoi negozi a Roma | Truffatrice!

Gli insulti fanno riferimento allo scandalo del pandoro che ha travolto l immagine dell imprenditrice digitale. stato vandalizzato il negozio di, che si trova a Roma in via del ...Scritte offensive contro. Sono comparse ieri sulla targa e sulla vetrina del negozio dell'imprenditrice, che si trova in una delle principali strade dello shopping del centro di Roma , in via del Babuino. Con ...Valentina Ferragni festeggia il Capodanno alle Seychelles con il fidanzato e un abito da sogno, che look fantastico.Dopo l’assordante silenzio su Instagram, Chiara Ferragni riappare sui social in un video del marito Fedez per Capodanno.