Chiara Ferragni | vandalizzato il suo negozio a Roma | lei torna sui social ma preoccupa

(Di martedì 2 gennaio 2024) L’attenzione sue il pandoro in collaborazione con Balocco continua ad essere alta e ora un altro episodio è finito agli oneri di cronaca. Dopo la fine della relazione lavorativa con Safilo e le parole di un gioielliere di Ferrara che ha parlato di svendita dei prodotti dell’imprenditrice digitale, arriva anche un atto di vandalismo per la. Uno dei suoi negozi a, infatti, è stato vittima di frasi offensive sia sulla vetrina che sulla targa dorata.: atti di vandalismo nel suoLa vicenda del pandoro diha letteralmente alimentato l’odio di chi probabilmente non nutriva grande simpatia verso di lei. Ed ecco che un’altra vicenda è finita sulla bocca di tutti e non fa ...

Gli insulti fanno riferimento allo scandalo del pandoro che ha travolto l immagine dell imprenditrice digitale. stato vandalizzato il negozio di, che si trova a Roma in via del ...Scritte offensive contro. Sono comparse ieri sulla targa e sulla vetrina del negozio dell'imprenditrice, che si trova in una delle principali strade dello shopping del centro di Roma , in via del Babuino. Con ...Valentina Ferragni festeggia il Capodanno alle Seychelles con il fidanzato e un abito da sogno, che look fantastico.Dopo l’assordante silenzio su Instagram, Chiara Ferragni riappare sui social in un video del marito Fedez per Capodanno.