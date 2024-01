Chiara Ferragni | vandalizzato il negozio di Roma | sulla vetrina la scritta “truffatrice” Video

(Di martedì 2 gennaio 2024) Il ritorno alla normalità per l’imprenditrice digitalesi prospetta essere più difficile del previsto: nonostante, infatti, sia passato quasi un mese dallo scandalo del pandoro Balocco, che le è valso la multa di un milione di euro per l’accusa di pratica commerciale scorretta, la bufera attorno all’influencer non accenna a placarsi. Dopo giorni di silenzio e assenza dai social, la sera di Capodannoaveva fatto una breve apparizione nelle storie Instagram del marito Fedez, il quale aveva pubblicato un brevein compagnia della loro secondogenita Vittoria mentre erano in attesa di festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo. La, insieme al resto della famiglia, è comparsa anche in un reel del rapper, in cui tutti i presenti erano intenti a festeggiare un finto Capodanno per ...

Dopo lo scandalo del pandoro Balocco e l'allargamento dell'inchiesta alle uova di Pasqua di Dolci Preziosi, l'impero dipotrebbe essere in crisi. Problemi non solo con i follower, che hanno negli ultimi giorni avanzato il disguido dei prodotti ordinati sull'e - commerce e mai ricevuti, ma anche con i ...non ha iniziato l'anno nel migliore dei modi. Nelle ultime ore è emerso un video che ritrae la sua boutique di via del Babuino a Roma vandalizzata a seguito della storia relativa al ...Chiara Nasti ha postato una foto sui social che ha insospettito molti dei suoi fan in merito ad una sua presunta gravidanza. Cicogna in arrivo per Chiara Nasti Al momento sulla questione non vi sono ...Vandalizzato e imbrattato il negozio di Chiara Ferragni a Roma con insulti all'influencer. Guarda il video su LA7 ...