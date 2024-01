Chiara Ferragni ricompare sui social e viene sommersa dalle critiche

AGI - "Truffatrice", "bandita": queste le Scritte offensive apparse sulle vetrine e sulla targa della boutique di Chiara Ferragni in via del ... (agi)

Il 2024 non inizia nel migliore dei modi per Chiara Ferragni . Già al centro delle polemiche dopo l’esplosione dello scandalo Balocco, ... (dilei)

Tutti i dati del rapporto '2023 - Un anno di web e social network' realizzato da SocialData in esclusiva per Adnkronos Da Sanremo allo scudetto del Napoli passando per Fabio Fazio,e Fedez, ma anche Messi, Lukaku e l'exploit di Jannick Sinner in Coppa Davis: nel 2023 social e web degli italiani, le discussioni sono state dominate da sport e intrattenimento con ...Dopo lo scandalo del pandoro Balocco e l'allargamento dell'inchiesta alle uova di Pasqua di Dolci Preziosi, l'impero dipotrebbe essere in crisi. Problemi non solo con i follower, che hanno negli ultimi giorni avanzato il disguido dei prodotti ordinati sull'e - commerce e mai ricevuti, ma anche con i ...Chiara Ferragni negozio vandalizzato nella notte di Capodanno, mentre l'influencer faceva la prima apparizione sui social del marito Fedez ...Chiara Ferragni, vandalizzato il negozio di Roma: sulla vetrina la scritta “truffatrice” (Video). Nelle ultime ore ...