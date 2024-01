Chiara Ferragni denigrata anche a Roma | gesto folle in in un negozio del centro

(Di martedì 2 gennaio 2024), vandalizzata la sede di. Ilcon i prodotti dell’imprenditrice digitale preso di mira: “Truffatrice”. Un 2024 ad alta tensione quello di, la nota imprenditrice digitale fa i conti con le conseguenze di quello che ormai è a tutti gli effetti il pandoro gate. Il caso del pandoro griffato, con l’accusa dell’Antitrust di pratica commerciale scorretta, ha aperto le ostilità: una beneficenza che c’è stata – secondo le autorità – solo in parte. Lo spauracchio di un “sistema” che porti al malaffare e la possibilità di reati penali all’orizzonte. Quest’ultima parte, con l’eventualità della truffa in commercio, è ancora da confermare. Se venisse appurato dalla Procura che– con la collaborazione del ...

ROMA - Vandalizzato il negozio dia Roma, sulla vetrina del negozio di via del Babuino è comparsa la scritta: "Bandita' e 'Truffatrice". Non si placano le polemiche intorno alla figura didopo la multa ...Nuovi guai per. Dopo la bufera sul caso del pandoro, l'influencer è stata attaccata con delle scritte offensive comparse davanti al suo negozio di via del Balduino a Roma. Le immagini sono state ...Aereo della Japan Airlines in fiamme sulla pista dell’aeroporto di Tokyo Haneda in fiamme aereo japan airlines - Dalla Rete Chiara Ferragni, quanti follower ha perso dall'inizio del pandoro gateDiversi utenti hanno lamentato un forte ritardo nella consegna di prodotti acquistati sullo store dell'influencer ...