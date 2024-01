Chi guadagna e chi perde dal caos nelle rotte indo-mediterranee

(Di martedì 2 gennaio 2024) Secondo una fonte diplomatica europea informata sui fatti, non è vero che gli Houthi abbiano messo nel mirino dei loro razzi terra-mare una nave da guerra americana che transitava lungo le acque del Mar Rosso meridionale. La (non) notizia era stata fatta circolare da canali di propaganda collegabili all’organizzazione yemenita che da settimane sta disarticolando la sicurezza marittima dell’Mediterraneo, dove nei giorni scorsi c’è stato il primo scontro a fuoco. Serviva a dimostrare che le capacità di deterrenza statunitensi erano limitate, sebbene è la deterrenza statunitense per ora a mantenere il disequilibrio in corso su un livello di controllo dell’escalation. Al di là dell’infowar, gli Houthi hanno attaccato diverse navi commerciali che navigavano lungo ledi collegamento tra Europa e Asia, portando diverse compagnie mercantili a dover ...

