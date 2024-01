Chi è Tedua | Il rapper de La divina Commedia che Amadeus ha voluto a Sanremo 2024

Leggi su movieplayer

(Di martedì 2 gennaio 2024)è uno degli artisti che si esibiranno sulla nave Costa Smeralda a: ecco chi è ilde LaOggiha annunciato gli artisti che si esibiranno asulla nave Costa Smeralda. Ilsalirà sul palco galleggiante durante la prima e l'ultima serata, quando sarà accompagnato da un prestigioso ospite non ancora svelato. Ecco chi è. Chi è: Nascita e Crescita a Cogoleto Nato a Genova, il 21 febbraio 1994,, nome d'arte di Mario Molinari, ha affrontato un'infanzia difficile. Poco dopo la sua nascita è stato dato in affido ad una famiglia per le difficoltà che la madre stava attraversando. Dopo aver ...