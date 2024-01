Chi è Paola Rossi | la futura moglie di Salvatore Esposito di Gomorra

(Di martedì 2 gennaio 2024)è la promessa sposa di, il Genny Savastano di. Agente cinematografica,è nata a Salerno, è dottoressa in legge ed esperta di giurisprudenza legata allo showbiz. Da molto tempo lavora nella ttAgency, l’agenzia di rappresentanza, consulenza e promozione artistica di personaggi famosi, di cui fa parte lo stesso. I due sono insieme da ormai 10 anni. Il primo contatto è avvenuto nel 2014 tramite uno scambio di messaggi sui social. A quanto pare la donna avrebbe avuto un vero colpo di fulmine vedendo le interviste diche Sky mandava in onda prima di. In più di un’occasioneha raccontato di aver capito in quel momento che ...

Grazie ami ha aiutato a organizzare tutto alla perfezione e per aver reso possibile questo ... Cariche di emozioni anche le parole diRossi , che su Instagram ha condiviso il video, ...... ma al contempo in città si sposta la collegaSantilli. Moltissimi genitori, già dalle prime ... C'èracconta di essere riuscito a fare la scelta in piena notte e, dopo numerosi tentativi, ...Petra 2, la serie con Paola Cortellesi in arrivo su Tv8: quando in tv e le anticipazioni dei quattro episodi sull'ispettrice ...Paola Rossi è la promessa sposa di Salvatore Esposito ... Ci aspettano tanti altri anni insieme amore mio e tante altre emozioni da vivere. Grazie a chi mi ha aiutato a organizzare tutto alla ...