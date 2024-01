Chi è la Bona Sorte di Avanti un altro 2024?

Leggi su ascoltitv

(Di martedì 2 gennaio 2024) Tra le novità diun, nuova edizione (la tredicesima) del quiz show in onda su Canale 5 e condotta da Paolo Bonolis con Luca Laurenti, c’è una nuova. Il personaggio, il cui nome può essere pescato come pidigozzo dal concorrente in gara, permette a quest’ultimo di accumulare 300.000 euro con una sola domanda. Quest’anno, però, ad interpretarla non c’è più Francesca Brambilla, ma Viviana Vizzini, un volto che ha già preso parte al programma, facendo parte del Salottino nel ruolo della Supplente. Nata nel 1993 a Caltanissetta, Viviana Vizzini è nota per la professione di modella, ma è anche apparsa in tv: nel 2018 il suo debutto avvenne infatti sul piccolo schermo, a Uomini e Donne, in cui era una corteggiatrice. Due anni più tardi, la vera occasione di farsi conoscere ad un ...