Chi è il Primo Nato d' Abruzzo?

annuncio del 2024 su come sarà il Sanremo di quest'anno, con un breve video di Amadeus mandato in onda oggi, martedì 2 gennaio, durante il Tg1 delle 13.30. Amadeus racconta dei tre palchi di ...Per celebrare ilgiorno dell'anno che ci apprestiamo a vivere, Carlotta ha pubblicato la foto ...non c'è più può trovare modi particolari per salutare i propri cari e dare loro messaggi. Per ...Gigi D'Agostino torna in tv. Dopo l'annuncio della malattia nel 2021, il dj e produttore discografico salirà nuovamente su un palco in occasione del Festival di Sanremo 2024.Nuovo annuncio di Amadeus al Tg1. A poco più di un mese dall'inizio den Festival di Sanremo 2024, nel secondo giorno del nuovo anno il direttore artistico della kermesse rilascia ...