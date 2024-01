Chi è Gianluca Di Gennaro | attore protagonista del film Non ti pago

Leggi su ascoltitv

(Di martedì 2 gennaio 2024) Stasera, martedì 2 gennaio 2024, su Rai1 va in onda in prima tv il remake di una celebre commedia di Eduardo De Filippo: Non ti, conSergio Castellitto. Conosciamo meglioDi, l’attrice che interpreta Mario Bertolini, impiegato oggetto delle gelosie di Ferdinando, nonché fidanzato di sua figlia (l’attrice Angela Fontana).Diè unitaliano nato a Napoli il 3 dicembre 1990. Nipote del celebre cantante Nunzio Gallo,inizia la sua carriera d’nel 2001, a soli 11 anni, sul palcoscenico del Teatro Cilea, con il musical “Quartieri Spagnoli”. Ha recitato in numerosi, tra cui “Certi bambini” (2004), “O’ Professore” (2007), “Sodoma – L’altra faccia di ...