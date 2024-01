Chi è Emanuele Pozzolo | il deputato di FdI sotto accusa per lo sparo a Capodanno

(Di martedì 2 gennaio 2024), è un politico italiano; il 31 dicembre 2023, durante il veglione dia casa delDel Mastro, da una pistola di proprietà diè partito un colpo che ha ferito alla gamba il genero di una delle guardie del corpo di Del Mastro. Nato a Vercelli nel 1985, dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita a Pavia,inizia a esercitare la professione di consulente legale. Nel frattempo, ricopre, dal 2002 al 2007, la carica di presidente provinciale di Azione Giovani, organizzazione giovanile legata ad Alleanza Nazionale. Nel 2009, poi, entra in consiglio comunale a Vercelli nelle file della Lega Nord, e dal 2012 è portavoce provinciale del neonato Fratelli d’Italia, fondato da Giorgia Meloni. Nel 2019 è eletto Assessore alle politiche giovanili di ...

Pupo : «Avevo vinto Sanremo con Emanuele Filiberto ma chiamò il Quirinale e arrivammo secondi» . Scrive Repubblica: Enzo Ghinazzi, in arte Pupo , in ... (ilnapolista)

Emanuele Spedicato, detto Lele, è un componente del noto gruppo italiano Negramaro . Che malattia ha avuto in passato? E oggi Come sta? Scopri quello ... (donnapop)

Il deputato di Fratelli d'ItaliaPozzolo, proprietario della pistola con cui è stato ferito un uomo di 31 anni durante una ... Oltre a chiarireha sparato, resta da capire anche cosa ......anni Durante la pandemia da Covid 19 avevano fatto discutere alcune sue affermazioni apertamente no vax come quelle contenute in un post Fb in cui criticava 'l'arroganza pseudo - scientifica di...Spari alla festa con Delmastro. L'immunità parlamentare è stata richiamata dal deputato Emanuele Pozzolo solo per opporsi al sequestro degli indumenti. E quanto si è ...La Procura biellese sta cercando di ricostruire quello che è avvenuto al veglione di Rosazza, dove un 31enne è stato ferito da un colpo di pistola ...